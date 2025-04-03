Вэнс рассказал о будущем Маска после ухода из Белого дома 3.04.2025, 17:14

Илон Маск

Работа миллиардера, по словам вице-президента США, «даже близко не завершена».

Миллиардер Илон Маск (богатейший человек мира по версии Forbes, его состояние — $386,8 млрд) останется «другом и советником» администрации президента США Дональда Трампа даже после ухода из Департамента эффективности правительства (DOGE), который он курирует, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News, его слова приводит New York post.

«Конечно, он продолжит быть советником», — сказал Вэнс. По словам вице-президента, бизнесмен «останется другом и советником» как для него, так и для Трампа.

«Маск пришел, и мы сказали: нам нужно сделать правительство более эффективным, нам нужно, чтобы вы сократили эту невероятно раздутую бюрократию, которая препятствует воле американского народа и обходится слишком дорого», — отметил он.

Бизнесмену сказали, что это займет около шести месяцев, на что он и «подписался». «Работа DOGE даже близко не завершена. Работа Илона даже близко не завершена», — подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что DOGE предстоит еще много работы и что она будет продолжена и после ухода Маска.

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