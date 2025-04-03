Минобразования объявило о еще одном новшестве в школах Беларуси 3 3.04.2025, 17:19

Оно заработает уже с 1 сентября.

В Министерстве образования сказали о еще одном новшестве в школах Беларуси с 1 сентября, информирует телеграм-канал ведомства.

Так, уже с начала нового учебного года белорусским школьникам разрешат пользоваться нейросетями прямо на уроках. Так, для учителей информатики уже разработали пилотный обучающий блок по использованию искусственного интеллекта. Сейчас педагоги проходят обучение.

Кроме новшества с ИИ для школьников с 1 сентября есть нововведение и для студентов. В вузах начнут изучать новый спецкурс по ИИ, а еще педагоги поучаствуют в конкурсе на лучшую методику использования цифрового разума в образовании.

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