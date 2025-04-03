В Беларуси могут резко подорожать многие товары 1 3.04.2025, 17:13

Цены на них «отпустили».

Перечень товаров, на которые регулируют цены, сократили на 120 позиций. После последних изменений постановления №713 в нем осталось 211 пунктов. Office Life составил список самых популярных товаров, цены на которые теперь будут свободными.

Продукты

Больше всего из перечня, на которые регулируются цены, исключено продуктов. Например, убрали мясные котлеты, а также пирожки, чебуреки, блины и вареники с творогом. Среди таких товаров также сливки из коровьего молока и плавленые сыры.

Не будут регулировать цены на некоторые сладости, например, на халву, торты, пирожные, кокосовый порошок, а также на сухари и сушки.

Что касается овощей, из списка убрали баклажаны, укроп, петрушку, салат. А из фруктов — киви, персики, нектарины, сухофрукты.

Электротовары

Цены на электрические лампы и люстры, посудомоечные машины, триммеры и электробритвы, электрические розетки и удлинители больше не подлежат регулированию. Под свободное ценообразование также попали мотоциклы и скутеры.

Мебель

Из перечня регулируемых товаров исчезли обеденные, письменные и компьютерные столы, кресла и табуретки. Свободно формируются цены и на наборы мягкой мебели, гарнитуры для прихожей, мебель для ванной комнаты и спальни. Кроме того, отпустили и цены на все виды ковровых покрытий.

Текстильные изделия

Регулирование цен снято с одеял, покрывал, скатертей, штор, занавесок и жалюзи. В результате можно ожидать подорожания на текстиль для дома. В галантерее убрали ограничения с кожаных перчаток, сумок, ремней, мужских галстуков и зонтов.

Прочая культурно-бытовая продукция

Цены на цифровые фотокамеры, музыкальные инструменты, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки теперь также не регулируются.

Напомним, что 2 апреля правительство подписало очередную версию постановления № 713 (6), а 3 апреля документ был официально опубликован на Национальном правовом портале. Основные нормы нового постановления вступают в силу через месяц, а некоторые — с 15 апреля.

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