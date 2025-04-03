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Грузия сократила безвиз для украинцев

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  • 3.04.2025, 17:42
Грузия сократила безвиз для украинцев

С трех лет до одного года.

Правительство Грузии приняло решение уменьшить срок безвизового пребывания для граждан Украины с трех лет до одного. Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщает в четверг, 3 апреля, Mtavari.

Согласно документу, украинцы, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года и не получили вид на жительство, смогут оставаться в стране без визы до 24 февраля 2026 года.

Ранее Грузия увеличивала пребывание без визы в стране для украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года, до двух лет, а затем до трех.

В декабре 2024 года Европейская комиссия предложила отменить безвизовый режим для грузинских чиновников в ответ на репрессии правительства против мирных демонстрантов, политиков и независимых СМИ.

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