Грузия сократила безвиз для украинцев

Грузия сократила безвиз для украинцев1
- 3.04.2025, 17:42
С трех лет до одного года.
Правительство Грузии приняло решение уменьшить срок безвизового пребывания для граждан Украины с трех лет до одного. Соответствующую резолюцию подписал премьер-министр Иракли Кобахидзе, сообщает в четверг, 3 апреля, Mtavari.
Согласно документу, украинцы, которые въехали в Грузию до 24 февраля 2025 года и не получили вид на жительство, смогут оставаться в стране без визы до 24 февраля 2026 года.
Ранее Грузия увеличивала пребывание без визы в стране для украинцев, прибывших после 24 февраля 2022 года, до двух лет, а затем до трех.
В декабре 2024 года Европейская комиссия предложила отменить безвизовый режим для грузинских чиновников в ответ на репрессии правительства против мирных демонстрантов, политиков и независимых СМИ.