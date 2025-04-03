Пенсионер из Италии ехал в Беларусь на угнанном авто 2 3.04.2025, 17:55

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Mercedes GLE 2021, который изъяли на границе. Апрель 2025 года, Польша. Фото: strazgraniczna.pl

Цена машины — почти $80 тысяч.

На польско-белорусской границе изъяли Mercedes GLE 2021 года выпуска, сообщили в пресс-службе польской погранслужбы.

76-летний итальянец ехал в Беларусь на Mercedes через пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»). Во время проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске. Его ориентировочная стоимость составляет 300 тысяч злотых (79,1 тысяча долларов по курсу на 3 апреля).

Водитель транспортного средства задержан, автомобиль изъят.

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