Skoda показала самое быстрое авто в своей истории 1 3.04.2025, 18:20

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Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

Компания Skoda представила заряженную версию компактного электрического кроссовера Elroq — RS, ставшую самым быстрым автомобилем в истории чешской марки, сообщил Carscoops.

Если базовый Elroq оснащен одним электромотором мощностью 282 л.с., то Elroq RS — двумя двигателями на передней и задней оси, которые выдают в общей сложности 335 л.с. Разгон автомобиля до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, что на 0,1 секунды быстрее, чем у электрического кроссовера Enyaq RS, который до этого носил звание самой быстрой Skoda.

Внешне Elroq RS отличается спортивными черными зеркалами, значками и оконными рамами. Также у автомобиля колесные диски диаметром до 21 дюйма. При движении Elroq RS издает специфический синтезированный звук выхлопа.

Салон заряженной версии также немного улучшен: внутри можно заметить обивку из специальной ткани Suedia с контрастной строчкой цвета лайма, отделку с эффектом карбона, рулевое колесо из перфорированной кожи и спортивные сиденья с функцией массажа.

Емкость аккумулятора аналогична с обычным Elroq (запас хода до 547 км). Но кроссовер в версии RS имеет сокращенное время зарядки (с 10 до 80% за 26 минут).

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