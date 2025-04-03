Как реагируют на тарифы Трампа в мире 1 3.04.2025, 18:31

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О готовности принять ответные меры говорят и в Европе, и в Азии.

Решение президента США Дональда Трампа ввести так называемые «ответные» тарифы на импорт вызвало критику по всему миру. О негативных последствиях объявленной Вашингтоном торговой войны и готовности принять ответные меры говорят и в Европе, и в Азии. Для некоторых союзников США введение новых пошлин оказалось неожиданностью.

Согласно указу Трампа, новые тарифы будут применяться ко всем странам мира. Базовая, она же минимальная, таможенная пошлина на импорт товаров в США составит 10%.

Для отдельных государств установлены более высокие тарифы: так, против Китая введен тариф в 34%, против ЕС — 20%, против Японии — 24%, а против Индии — 26%.

Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, решение президента США «является серьезным ударом по мировой экономике». «Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру», — заявила она, выступая на саммите ЕС-Центральная Азия в Самарканде.

Глава Еврокомиссии предупредила, что Европа примет ответные меры, если США не захотят пойти на переговоры.

«Мы уже завершаем подготовку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь. И сейчас мы готовимся к дальнейшим контрмерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры провалятся», — сказала она.

Вице-премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что ЕС «должен сохранять спокойствие и взвешенность в своем ответе», добавив, что «ЕС и Ирландия готовы найти решение на основе переговоров с США».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони — единственный европейский лидер, присутствовавший на инаугурации Трампа в январе, — назвала его решение о тарифах «неправильным» и пообещала сделать «все возможное, чтобы достичь соглашения с США и избежать торговой войны».

«Мы не хотим роста торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны. Это сделает наши народы беднее, а мир — опаснее в долгосрочной перспективе», — предупредил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В офисе президента Франции Эммануэля Макрона сообщили, что уже в четверг он примет в Елисейском дворце представителей деловых кругов.

Министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором осудило шаг американского президента и пригрозило принять контрмеры для защиты своих прав и интересов, пишет ВВС.

«В торговых и тарифных войнах нет победителей, и протекционизм — это не выход, — отмечается в заявлении. — США следует исправить свои ошибочные действия и решать торговые споры со всеми странами, включая Китай, путем консультаций на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что в Токио «крайне разочарованы» тем, что не получили освобождения от новых тарифов, которые окажут «большое негативное влияние на двусторонние экономические связи, мировую экономику и многостороннюю торговую систему».

Исиба пообещал, что при возможности лично попросит президента Трампа пересмотреть эти меры.

«Поскольку ситуация становится очень серьезной в связи с приближением глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса», — заявил исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су.

Док Су распорядился принять экстренные меры поддержки пострадавших от введения новых тарифов предприятий, включая автомобилестроение, сообщило министерство промышленности страны.

«Друзья так не поступают», — охарактеризовал введение американских пошлин премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. «Тарифы администрации (Трампа) не имеют под собой никакой логики и противоречат основам партнерства между нашими двумя странами», — сказал он.

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, страна «собирается бороться с этими тарифами с помощью контрмер» и будет «действовать целенаправленно и с применением силы».

Израиль, который недавно отменил все таможенные пошлины на импорт американских товаров, «в полном шоке» от введения 17-процентных тарифов со стороны Вашингтона, пишут местные СМИ.

«Мы были уверены, что решение о полной отмене пошлин на импорт из США предотвратит этот шаг», — цитируют они израильского чиновника.

А что Беларусь?

Ни в указе Трампа, ни в опубликованных Белым домом дополнительных материалах о введении тарифов на импорт не оказалось Беларуси.

Как заявила изданию Axios пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, это связано с тем, что действующие санкции и так «исключают возможность сколько-нибудь значительной торговли».

Россия, Куба, и КНДР тоже не попали под новые пошлины Трампа, потому что действующие в отношении этих стран американские санкции и так очень жесткие, добавила она.

Axios, однако, отмечает, что объем торговли США с Россией больше, чем, например, с Маврикием или Брунеем, в отношении которых новые пошлины введены.

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