На рыбном рынке Беларуси маячит банкротство двух компаний 1 3.04.2025, 18:45

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Что об этом известно.

Сразу две компании, которые занимаются рыбным бизнесом, в марте оказались на пороге банкротства. По данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, фирмы «Неофиш» и «Камиро-Групп» не могут справляться со своими долгами, передает «Зеркало».

Гродно — дело «Неофиш»

24 марта в Экономическом суде Гродно рассмотрели дело о финансовой несостоятельности компании «Неофиш». С заявлением обратился ликвидатор фирмы.

Компания, принадлежащая гражданину Литвы Виталию Свербилову, с 2019 года занималась переработкой рыбы и морепродуктов. Однако в феврале 2023-го началась ее ликвидация. Сейчас долги «Неофиш» перед кредиторами достигли 899 тысяч рублей. При этом стоимость ее имущества оценивается в 21,6 тысячи рублей.

Суд возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это стандартная процедура, позволяющая либо оздоровить предприятие, либо окончательно его ликвидировать в пользу кредиторов.

Минск — «Камиро-Групп» тоже уходит под воду

Дело еще одной компании — «Камиро-Групп» — рассмотрели 26 марта в Экономическом суде Минска. Здесь инициатором этого процесса выступило руководство фирмы.

Основанная в 2015 году компания занималась оптовой торговлей рыбой и морепродуктами. Ее владельцем является Андрей Зборовский. В августе 2023 года фирма начала процедуру ликвидации. Долги «Камиро-Групп» составляют 222,5 тысячи рублей, тогда как активы фирмы оцениваются в 1781 рубль. Среди кредиторов числится «Белинвестбанк».

Экономический суд Минска открыл конкурсное производство по этой компании, что может привести к ее окончательной ликвидации.

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