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Украина получила еще пять тысяч терминалов Starlink от Польши

  • 3.04.2025, 18:54
Украина получила еще пять тысяч терминалов Starlink от Польши

Всего Варшава предоставила Киеву почти 30 тысяч терминалов.

Польша передала Украине еще пять тысяч терминалов Starlink. Они должны обеспечить надежную связь в учреждениях критической инфраструктуры и на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, новые терминалы Starlink обеспечат бесперебойную связь в местах, где она больше всего нужна, — больницах, школах, на объектах критической инфраструктуры.

«Старлинки» будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости», - отметил министр.

Он добавил, что из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна. Поэтому Starlink должны помочь в этой ситуации.

Министр рассказал, что благодаря сотрудничеству Минцифры с международными партнерами и донорами Украина получила более 50 тысяч терминалов Starlink, из них больше всего – 29 500 - именно от Польши.

«Благодарны вице-премьер-министру и министру цифровизации Польши Кшиштофу Гавковскому и правительству Польши за вклад в украинскую устойчивость. Благодаря международной поддержке продолжаем оставаться на связи даже в самых сложных условиях», - подчеркнул Федоров.

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