В Минске в ДТП попала Lamborghini Huracán

В Минске в ДТП попала Lamborghini Huracán1
- 3.04.2025, 19:15
Такую бэушку продают примерно за $300 тысяч.
Автомобиль Lamborghini Huracán 2019 года выпуска стал участником ДТП на минской улице Немига. Это следует из видео, которое вечером 3 апреля опубликовал телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».
В ролике видно, как первую полосу дороги занял внедорожник, вторую — Lamborghini. У транспортных средств включены аварийные огни.
«Авария на Немиге. Надеюсь у Ламбы полная страховка вплоть от похищения инопланетянами!» — написал автор поста.
Судя по номеру иномарки, автомобиль зарегистрирован в Москве (Россия). По данным портала Auto.ru, поддержанный Lamborghini Huracán 2019 года в РФ стоит в пределах от 24 млн до 28 млн российских рублей (от 285 000 до 333 000 долларов).
В столичной ГАИ информацию о ДТП пока не комментировали.