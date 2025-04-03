В Минске в ДТП попала Lamborghini Huracán 1 3.04.2025, 19:15

Такую бэушку продают примерно за $300 тысяч.

Автомобиль Lamborghini Huracán 2019 года выпуска стал участником ДТП на минской улице Немига. Это следует из видео, которое вечером 3 апреля опубликовал телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

В ролике видно, как первую полосу дороги занял внедорожник, вторую — Lamborghini. У транспортных средств включены аварийные огни.

«Авария на Немиге. Надеюсь у Ламбы полная страховка вплоть от похищения инопланетянами!» — написал автор поста.

Судя по номеру иномарки, автомобиль зарегистрирован в Москве (Россия). По данным портала Auto.ru, поддержанный Lamborghini Huracán 2019 года в РФ стоит в пределах от 24 млн до 28 млн российских рублей (от 285 000 до 333 000 долларов).

В столичной ГАИ информацию о ДТП пока не комментировали.

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