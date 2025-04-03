В небе под Минском летает дрон

В небе под Минском летает дрон1
- 3.04.2025, 19:45
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Жители Логойского района обеспокоены.
Жители Логойского района периодически наблюдают в небе одинокий беспилотный летательный аппарат.
Еще более загадочно это явление потому, что в Беларуси действует закон о беспилотниках.
Документ вступил в силу 28 марта 2024 года. Согласно ему, физлицам запрещено ввозить, хранить, продавать, эксплуатировать и изготавливать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Есть, конечно, исключения. Среди них в том числе некоторые государственные предприятия, например, лесхозы, написал mlyn.by.
«Квадрокоптер помогает проводить мониторинг лесного фонда на предмет выявления усыханий, валежников и т.д. Подписанный президентом указ о приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности позволит еще больше раскрыть потенциал современных технологий для защиты и охраны леса», – рассказал инженер по охране и защите леса Владислав Королев.
К тому же логойские лесоводы ищут таким образом нарушителей. Беспилотнику в этом помогают также 25 устройств фото- и видеофиксации.
Все камеры «привязаны» к гаджетам и компьютерам. А вот с помощью БПЛА нарушитель будет четко виден уже с расстояния в 1,5 км.