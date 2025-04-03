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Канада отвечает США 25%-ми тарифами на автомобили

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  • 3.04.2025, 19:52
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Канада отвечает США 25%-ми тарифами на автомобили
Марк Карни

Об этом заявил канадский премьер-министр.

Канада в ответ на торговую политику США вводит 25-процентный тариф на импортируемые из США автомобили, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговле (CUSMA).

Об этом на пресс-конференции в Оттаве 3 апреля заявил канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает CBC.

Премьер Канады заявил, что тарифы будут распространяться на автомобили за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчасти неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA.

В то же время тарифные меры Оттавы не касаются Мексики – третьего государства, входящего в CUSMA.

«Наши старые отношения постоянного углубления интеграции с Соединенными Штатами закончились. 80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидерства... закончился», – констатировал Карни.

Глава канадского правительства также выразил убеждение, что администрация США вряд ли изменит текущую торговую политику – пока не станет очевидным, что американские семьи и работники испытывают от нее вред.

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