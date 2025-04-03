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В центре Минска ограничат движение

  • 3.04.2025, 20:17
В центре Минска ограничат движение

С 5 апреля по 1 мая.

Движение транспорта под реконструируемым путепроводом на ул. Толстого ограничат с 5 апреля по 1 мая, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Гордорстрой». Это необходимо для проведения работ на опорах дорожного моста, который соединяет площадь Независимости с улицей Московской.

Проехать под ремонтируемым путепроводом нельзя будет с 00.30 5 апреля до 00.00 1 мая.

Ранее сообщалось, что строители надеются восстановить движение по этому путепроводу к началу зимы. Зимой продолжить работы по отделке, устройству ограждений, зон для пешеходов и велосипедистов, благоустройству территории вокруг путепровода.

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