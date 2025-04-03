В Беларуси для владельцев транспорта вводят очередные изменения1
- 3.04.2025, 21:01
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Подробности.
В Беларуси для владельцев транспорта вводят очередные изменения — они касаются страховок. Это предусмотрено специальным указом. «Зеркало» рассказывает подробности.
В случае получения или покупки транспорта надо будет оформить договор внутреннего страхования (ОСГО), если водитель хочет ездить на нем до регистрации в ГАИ. Полис должен быть сроком на 15 дней.
«Договор внутреннего страхования, заключенный при приобретении или получении транспортного средства до его регистрации на срок 15 дней, действует до истечения указанного в договоре срока либо до отчуждения данного транспортного средства в период действия такого договора», — говорится в указе.
При оформлении страховки покупатель должен предъявить документ, который подтвердит законность приобретения автотранспорта. Например, договор купли-продажи. Техпаспорт в этой ситуации не нужен (сейчас для оформления страховки он требуется). А покупатель может получить его на свое имя только после регистрации автотранспорта.
Изменение заработает с 23 апреля.
Напомним, этим же указом предусмотрены и другие новшества для водителей. Так, чиновники утвердили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, который будет действовать в Беларуси и России.
Еще одно новшество касается «синих карт», которые беларусские водители могут использовать для поездок в Россию (как и жители этой страны для того, чтобы приехать к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро. Но с 23 апреля ее привяжут к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля (такой будет сумма, когда заработают изменения — через месяц после официального опубликования, то есть в 20-х числах апреля). Сейчас же тариф на месяц — 19 евро.