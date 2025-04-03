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Украина получит дополнительные истребители F-16

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  • 3.04.2025, 21:14
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Украина получит дополнительные истребители F-16

Самолеты уже готовят к передаче.

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче.

Как передает РБК-Украина, об этом во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи.

Он напомнил, что у Украины уже есть несколько F-16, которые передали партнеры. Также для управления такими истребителями были подготовлены несколько украинских пилотов.

«Есть больше F-16, готовящихся к развертыванию. Есть еще больше пилотов, проходящих подготовку», - добавил генерал.

Он обратил внимание, что Украина активно использует F-16, они летают «каждый день». Самолеты помогли отбить большое количество ракетных атак России. Также истребители уже совершили много наступательных атак, в частности бомбардировок на востоке.

«Ни один из F-16 не был из США. В основном они были из североевропейских стран — Нидерландов, Дании», - отметил Каволи.

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