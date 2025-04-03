закрыть
3 апреля 2025, четверг, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Косиняк-Камыш: Борясь с Россией, Украина действует в интересах нашей безопасности

  • 3.04.2025, 21:22
Косиняк-Камыш: Борясь с Россией, Украина действует в интересах нашей безопасности
Владислав Косиняк-Камыш
PAP/Paweł Supernak

Вся западная цивилизация должна осознать, в чем суть борьбы на украинском фронте.

Поддержка Украины и укрепление военного потенциала Европы стали главными темами заседания в Варшаве неформального Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны, передает «Польское радио».

В ходе первой рабочей сессии ее участники, среди прочего, обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что вся западная цивилизация должна осознать, в чем суть борьбы на украинском фронте.

«Наш враг напал на наших друзей и мы должны им помогать. На карту также поставлены наши государственные интересы и безопасность. Россия угрожает ЕС, угрожает НАТО, угрожает нашей стране. Борясь с этой угрозой, Украина также действует в интересах нашей безопасности», - сказал министр обороны Польши.

Ожидается, что участники неформального Совета ЕС по иностранным делам также обсудят вопрос вооружения Европы, включая положения так называемой Белой книги, опубликованной в Брюсселе 19 марта.

В опубликованном в Брюсселе 19 марта документе, среди прочего, говорится, что польский «Щит Восток» и Балтийская линия обороны представляют собой важные для всего ЕС оборонные программы.

Белая книга была опубликована комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом. Со вчерашнего дня он находится в Варшаве. Завтра еврокомиссар примет участие в заседании Парламентского комитета по делам национальной обороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трампотрясение
Трампотрясение Владимир Фесенко
Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина