Под Витебском дорогу починили удивительным способом

Под Витебском дорогу починили удивительным способом1
- 3.04.2025, 21:49
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Видеофакт.
В деревне Поляи под Витебском дорожники сделали долгожданный ремонт, вызвавший у местных жителей недоумение: в ямы в песке засыпали отработанный асфальт, обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Местная жительница в TikTok рассказала, что это уже не первая попытка восстановления дороги. Предыдущий раз был пять лет назад, он состоял в том, что дорогу засыпали могильным песком.
После этого жители стали коллективно жаловаться, и вот пришел ответ на их жалобы — дорожники появились. Но то, что они делали, вынудило женщину записать ролик:
«Опять же каким-то непонятным методом. Засыпанную песком дорогу ремонтируют отработанным асфальтом. Как я понимаю, первые дожди его вымоют».
Сельчанка отметила: ее «мозг говорит, что что-то делается не так», и попросила знающих людей рассказать, нормально ли так чинить дороги.
Ей ответили, что «такая дорога — это в принципе ненормально, не то что такой корявый ремонт», и предложили писать жалобы.