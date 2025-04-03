В Словакии вспыхнули массовые протесты 3.04.2025, 22:01

Словаки выступают против закона о неправительственных организациях.

В Братиславе 3 апреля, в четверг, проходит марш протеста к Национальному совету, где заседает парламент. Протест направлен против закона о неправительственных организациях, который, по словам организаторов, вдохновлен Россией. Сегодня протесты также проходят в Кошице, Л. Микулаше, Нове Место н. Вагом, Гуменне и Стропкове, как это происходит уже достаточно долгое время.

Участники марша скандируют: «Нет российскому закону» и «Хватит с Фицо».

О протестах в Братиславе пишет издание Dennik N.

«Вчера правительство дало зеленый свет новому закону, который создается исключительно для травли НПО, чтобы отбить у нас охоту делать то, что мы пытаемся, — помогать Словакии», - говорит на акции протеста Лаура Диттель, директор Карпатского фонда.

Она напомнила, что так же поступал Владимир Путин в России после московских протестов 2012 года, а также Виктор Орбан в 2017 году, когда Венгрия приняла закон против НПО «об иностранных агентах».

Диттель считает действия правительства Фицо самой большой угрозой гражданским свободам с 1989 года и атакой на основы демократии.

Роберт Фицо заявил в парламенте, что организаторы протестов и СМИ обманывают людей, называя закон о НПО «российским».

На нынешнем заседании коалиция хочет принять резолюцию об антиправительственных протестах. Согласно предложению, парламент должен выразить свою озабоченность деятельностью инициативы «Мир Украине», которая организует демонстрации по всей Словакии.

«Роберт Фицо снова кривлялся, утверждая, что мы все выдумываем и не знаем, почему протестуем - правда в том, что мы точно знаем, куда его правительство нас тащит», - заявила инициатива «Мир Украине», которую называют организатором сегодняшнего протеста.

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