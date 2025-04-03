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Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА в плей-офф КХЛ

  • 3.04.2025, 22:02
Минское «Динамо» разгромило московский ЦСКА в плей-офф КХЛ

7:0.

Минское «Динамо» дома одержало крупную — 7:0 — победу над московским ЦСКА и вышло вперед в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:2.

Шайбы на счету Егора Борикова (2-я, 12-я минуты), Сэма Энаса (11), Роберта Хэмилтона (20), Романа Горбунова (24, 28), Андрея Стася (24).

Вратарь минчан Василий Демченко отразил 23 броска и впервые в карьере сыграл «на ноль» в матче плей-офф КХЛ.

Следующий матч серии пройдет 5 апреля в Москве.

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