Тарифы Трампа обрушили акции компаний Nike, Adidas і Puma 3 3.04.2025, 22:38

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Товары известных брендов подорожают.

Тарифы, введенные Трампом, ударили не только по странам, но и по американским компаниям, которые разместили свои производства, преимущественно, в Юго-Восточной Азии.

Цены на кроссовки Nike Jordan и Adidas Samba, скорее всего, вырастут в США после того, как президент Дональд Трамп ввел ряд новых тарифов на ключевых производителей спортивной одежды, включая Вьетнам и Индонезию.

Об этом пишет Reuters.

Ведущие американские бренды, такие как Nike, в течение многих лет отказывались от китайских фабрик в связи с обострением политической напряженности между Вашингтоном и Пекином, но новые тарифы теперь угрожают поставкам из Юго-Восточной Азии всего, от спортивных костюмов до высокотехнологичных кроссовок.

Акции Nike, Adidas, и Puma резко упали после того, как Вьетнам был обложен тарифами в размере 46%, Камбоджа - 49%, Бангладеш - 37% и Индонезия - 32%, а Трамп повысил тарифы на Китай еще на 34 процентных пункта после предыдущих 20% тарифов.

«Компании, которые на протяжении многих лет упорно работали над тем, чтобы снизить зависимость от Китая, опираясь на такие страны, как Вьетнам, только что узнали, что здесь действительно негде спрятаться», - сказал аналитик BMO Capital Markets Симеон Сигель.

Акции ритейлера быстрой моды H&M, который поставляет товары в основном из Китая и Бангладеш, упали на 5%, а акции американского розничного гиганта Amazon и Target снизились на 8% и 10% соответственно.

Аналитик Bernstein Анеша Шерман считает, что такие бренды, как On Holding, чьи кроссовки за 150 долларов ориентированы на более состоятельных покупателей, могут легче поднять цены без ущерба для доходов.

«Для всех остальных, я думаю, краткосрочной стратегией смягчения последствий будет попытка перезаключить контракты с поставщиками и продавцами, чтобы разделить боль по цепочке создания стоимости», - сказала она.

Новые тарифы увеличат среднюю ставку импортного тарифа США на одежду с 14,5% в 2024 году до 30,6%, согласно расчетам Шенг Лу, профессора кафедры моды и одежды Университета Делавэра. Исходя из стоимости импорта в 2024 году, это приведет к пошлинам на одежду в размере 26 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает прошлогодний уровень, говорит Лу.

По мнению аналитиков UBS, ритейлеры не смогут полностью компенсировать эти тарифы, поскольку для противодействия влиянию пошлин только на Вьетнам потребуется повышение цен на 10-12%.

«С учетом дополнительных тарифов, предложенных для других ключевых азиатских центров поставок, сценарий переноса производства теперь выглядит гораздо менее жизнеспособным, что сужает набор эффективных рычагов смягчения последствий, доступных брендам», - добавили аналитики UBS.

Международная федерация одежды, представляющая интересы производителей одежды в 40 странах, назвала тарифы «серьезным потрясением».

«В конечном итоге кому-то придется заплатить за это», - говорится в заявлении ассоциации.

В 2024 финансовом году Nike произвела во Вьетнаме половину своей обуви и около 30% одежды, а Adidas в прошлом году поставил в эту азиатскую страну 39% своей обуви и 18% одежды.

Акции Nike в четверг упали примерно на 10 % до самого низкого уровня с 2017 года, Adidas - на 11 %, а Puma - примерно на 10 %.

Конкурирующие производители спортивной одежды, включая Lululemon, Skechers (SKX.N), открывается новая вкладка, Under Armour (UAA.N), Deckers, и On снизились от 11% до 17%.

«Некоторые компании, возможно, смогут изменить место производства для американского рынка, но на это обычно уходят годы, а не дни», - сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management. «Цены могут вырасти, потребители могут отказаться, расходы увеличатся. Это не самая приятная картина для прибыли».

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