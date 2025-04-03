У белоруски отказался принять доллары банк, который сам их продал 3.04.2025, 23:27

Но она нашла выход.

Белоруска попыталась обменять «неплатежеспособную» стодолларовую купюру в отделении банка, где она была куплена ранее. Кассир отрицала, что такую банкноту вообще здесь продали, однако «со скандалом» согласилась обменять ее на белорусские рубли после требования клиентки показать записи с видеокамер. Эту историю девушка рассказала в TikTok.

По словам белоруски, ее молодой человек Максим купил две сотенные купюры 26 февраля, а когда одну из них потребовалось сдать, «ее резко перестали где-то принимать». Пара решила разобраться с этой ситуацией, чтобы не потерять больше 300 рублей, пишет «Зеркало».

Молодые люди обошли все банки, где Максим в свое время побывал в поисках валюты.

— Я говорю: «В вашем банке мы купили данную купюру — она оказалась неплатежеспособная. Верните деньги, короче». В каждом банке они пробивали по номеру купюры — их не было (то есть банкноту там не продавали. — Прим. ред.).

Наконец Максим вспомнил конкретное отделение «Альфа-банка», где купил злополучную купюру. Он и его девушка обратились со своей проблемой к работнице той же самой кассы, однако та «начала ругаться» и заявила, что такую купюру в банке не могли продать.

Белоруска предложила пробить банкноту по номеру, как делали в предыдущих банках. Однако сотрудница, рассмотрев купюру, ответила, что «она платежеспособная, но вся залитая (речь шла о незаметных невооруженным глазом пятнах, видимых только в ультрафиолете) — мы такое не можем принять». Тогда клиентка потребовала показать записи с видеокамер, чтобы выяснить, кто из кассиров в тот день обменял Максиму деньги.

В итоге работница банка предложила обменять спорную купюру на белорусские рубли и «с горем пополам, со скандалом» их выплатила — пара потеряла на обмене 7 рублей комиссии.

— Если вам продали где-то неплатежеспособную купюру, они все чекаются (проверяются. — Прим. ред.) их этой машиной — каждая купюра, каждый номер. И вы можете просто прийти в банк и сказать: почему вы продаете данные купюры людям? — добавила автор видео.

Некоторые пользователи в комментариях не верили, «чтобы банк продал залитую купюру», однако другие уверяли, что «еще как втюхивают».

«Я так купила в банке 90 евро. Забрала чек, отошла от кассы на пару шагов. Подошел другой клиент. Я посмотрела — одна купюра 20 евро с жирными пятнами. Дождалась, когда кассир освободится, и попросила заменить купюру с пятнами и чек отдала, что 5 мин назад купила у вас же. Тоже не хотели менять, покуда не сказала „смотрите камеры, купюру я даже не положила еще в сумочку“. Только тогда заменили», — рассказала одна белоруска.

«В такой же ситуации смотрели камеры через службу безопасности банка. Оказалось, кассир купюру достала не из кассы, а подсунула левую неплатежеспособную купюру», — написала другая.

Были и те, кто предположил, что клиентка сама намочила банкноту во время хранения и напрасно обвиняет банк.

А другие делились лайфхаками, как еще можно отстоять свои права в спорных ситуациях:

«Купила фонарик с ультрафиолетом. Очень выручает в таких случаях (проверяю, не отходя от кассы)».

«После покупки делаю фото номера купюр с чеком. Если не принимают, вызываю охрану, и меняют сразу».

Ранее представители банков отмечали, что деньги нужно пересчитывать у кассы — тогда, если купюра вызывает сомнения, ее могут заменить.

Если забрать деньги и уйти с ними, тогда будет сложнее доказать, что это банк выдал такую купюру, а не клиент повредил ее уже после выдачи.

Хотя в большинстве случаев у банков есть возможность посмотреть записи сортировщика банкнот и проверить по серийным номерам, была ли купюра в кассе, все равно нужно установить, когда именно возникли повреждения — до или после выдачи денег клиенту.

В то же время некоторые пользователи утверждают, что смогли вернуть в банк купюры, которые не принимали в других обменниках.

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