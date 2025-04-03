Российские военные спутники выпустили в космосе загадочный объект 3.04.2025, 23:44

Появление нового объекта зафиксировали Космические силы США.

Тройка военных российских спутников, запущенных в начале этого года - Космос 2581, Космос 2582 и Космос 2583 - вывела на орбиту Земли таинственный объект. Это заинтриговало американских экспертов по отслеживанию космических аппаратов, пишет Space в четверг, 3 апреля.

В феврале с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель Союз-2.1в, которая вывела на орбиту три российских военных спутника. С тех пор они демонстрировали странное поведение, находясь на околополярной орбите на высоте примерно 585 км над поверхностью Земли.

Американский астрофизик и специалист по отслеживанию движения космических аппаратов на орбите Джонатан Макдауэлл считает, что в марте секретные российские спутники, вероятно, проводили потенциальные операции по сближению или маневрировали рядом с другими объектами в космосе.

По его данным, Космические силы США зафиксировали появление нового объекта на орбите, который, возможно, был выпущен 18 марта спутником Космос-2581. Россия не предоставила никаких подробностей о спутниках и их миссии.

Выпущенный объект может быть использован для ряда задач, включая военные эксперименты, такие как наблюдение за другими спутниками, тестирование технологий стыковки или группового полета. Также он может быть использован для тестирования технологии уничтожения спутников на орбите, считают эксперты.

Обозначение Космос использовал СССР, а затем и Россия, для очень широкого спектра военных и научных спутников, начиная с 1962 года. Считается, что эти спутники являются частью секретных научных и секретных военных проектов, которые, в частности, касаются исследований, направленных на тестирование технологий противоспутникового оружия и наблюдения за другими спутниками, а также используются для разведки.

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