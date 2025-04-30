Белоруска «подсела» на ставки, и жизнь пошла под откос 30.04.2025, 2:01

Она проводила все время за смартфоном, воровала деньги у мужа, у подруги — украшения.

Уголовное дело за кражу ювелирных украшений возбудили в отношении 32-летней жительницы Щучина, сообщили в МВД.

В середине апреля подозреваемая отдыхала в общежитии у подруги. Она знала, где та хранит золотые изделия и, улучив момент, украла ценности на сумму почти 6000 рублей. Похищенное фигурантка сдала в ломбард.

Потерпевшая заметила пропажу в тот же день и обратилась в милицию. Оперативники задержали подозреваемую. Та пояснила, что вырученные деньги намеревалась использовать для ставок в онлайн-лотерее.

«Удача в игре была не на стороне женщины, и она уже успела „просадить“ крупную сумму. Деньги мгновенно „исчезали“ — желание отыграться только росло… Гражданка потеряла доверие мужа, снимая средства и с его карты. За смартфоном проводила значительную часть свободного времени, в то время как баланс лишь уменьшался», — сообщили в МВД.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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