В военной лаборатории на окраине Бухареста произошел взрыв 30.04.2025, 3:34

Погибла женщина.

В результате взрыва в лаборатории по испытанию вооружения и боеприпасов на окраине Бухареста 29 апреля погибла женщина.

Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Румынии, пишет «Европейская правда».

Согласно сообщению румынского Минобороны, взрыв произошел утром во вторник, когда 47-летняя техник, работавшая в лаборатории с 2019 года, «проводила физико-химический анализ взрывчатых и пиротехнических материалов».

Согласно процедурам, была вызвана служба экстренной помощи. Чрезвычайникам удалось ликвидировать пожар примерно за 35 минут.

Инцидент расследуется Военной прокуратурой Бухареста, а также внутренней комиссией Минобороны Румынии во главе с командующим подразделением.

«Руководство Министерства национальной обороны выражает соболезнования семье погибшей сотрудницы лаборатории и поддерживает ее в это трудное время», – говорится в сообщении ведомства.

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