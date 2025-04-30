В военной лаборатории на окраине Бухареста произошел взрыв
- 30.04.2025, 3:34
Погибла женщина.
В результате взрыва в лаборатории по испытанию вооружения и боеприпасов на окраине Бухареста 29 апреля погибла женщина.
Информацию подтвердило Министерство национальной обороны Румынии, пишет «Европейская правда».
Согласно сообщению румынского Минобороны, взрыв произошел утром во вторник, когда 47-летняя техник, работавшая в лаборатории с 2019 года, «проводила физико-химический анализ взрывчатых и пиротехнических материалов».
Согласно процедурам, была вызвана служба экстренной помощи. Чрезвычайникам удалось ликвидировать пожар примерно за 35 минут.
Инцидент расследуется Военной прокуратурой Бухареста, а также внутренней комиссией Минобороны Румынии во главе с командующим подразделением.
«Руководство Министерства национальной обороны выражает соболезнования семье погибшей сотрудницы лаборатории и поддерживает ее в это трудное время», – говорится в сообщении ведомства.