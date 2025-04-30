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Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

  • 30.04.2025, 5:07
Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

В матче 1/8 финала белоруска обыграла представительницу США Пэйтон Стирнс.

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертом круге она обыграла американку Пэйтон Стирнс со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В ее рамках Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Стирнс ни одного эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 13 заработанных.

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