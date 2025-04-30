Трамп сделал новое заявление о намерениях Путина в войне с Украиной

Трамп сделал новое заявление о намерениях Путина в войне с Украиной9
- 30.04.2025, 7:36
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Недавно американский лидер предполагал обратное.
Президент США Дональд Трамп все еще считает, что российский диктатор Владимир Путин якобы стремится прекратить войну с Украиной. Недавно американский лидер предполагал обратное на фоне усиления российских обстрелов.
Об этом сообщает ABC News.
Американский президент продемонстрировал изменение мнения во время разговора с интервьюером Терри Мораном во вторник.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что Путин хочет мира, Трамп сказал: «думаю, хочет».
Кроме того, президент США высказался о преуменьшении захватнических аппетитов российского диктатора. Трамп приписывает это в свои заслуги, а не потому, что путинская армия просто не в состоянии оккупировать всю территорию Украины.
«Если бы не я, я думаю, он (Путин, - ред.) хотел бы захватить всю страну», - сказал американский лидер.
Трамп снова косвенно возложил вину за широкомасштабное вторжение РФ в Украину на своего предшественника на посту президента. И добавил, что «я верю в это благодаря мне он (Путин, – ред.) готов прекратить бои».
Вместе с тем Трамп снова критически высказался на усиление обстрелов со стороны РФ по мирным городам Украины.
«Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам», - рассказал президент США.