Разведка Пакистана: Индия начнет военные действия в течение 24-36 часов

Разведка Пакистана: Индия начнет военные действия в течение 24-36 часов6
- 30.04.2025, 7:45
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Министр информации Пакистана назвал эти данные достоверными.
В Пакистане считают, что Индия на фоне обострения отношений между странами может начать военную агрессию уже в течение суток-полтора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) министра информации и вещании Пакистана Аттаулла Тарара.
По словам пакистанского чиновника, на это указывают разведанные, которые он назвал «достоверными».
«Пакистан имеет достоверные разведывательные данные, что Индия намерена осуществить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов», - говорится в заметке Тарара в соцсети.
Других подробностей относительно вероятной военной агрессии со стороны Индии пакистанский чиновник не уточнил.
Заметим, что 28 апреля в Минобороны Пакистана заявляли о том, что война с Индией может начаться через 2-4 дня.
Конфликт Индии и Пакистана
Напомним, на прошлой неделе в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Более 20 человек погибли.
Индия считает, что такое нападение организовал Пакистан - террористы расстреливали только индуистов, а мусульман (ислам - государственная религия Пакистана) оставляли в живых.
На этом фоне обе страны уже стянули свои войска к границе. Недавно там произошла перестрелка.
29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди дал армии «полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа» Пакистана за теракт в Кашмире.