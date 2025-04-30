Американские и британские войска провели совместную операцию в Йемене 1 30.04.2025, 7:49

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В Лондоне раскрыли подробности.

Войска Великобритании приняли участие в совместной операции с Вооруженными силами США на территории Йемена против объектов боевиков хуситов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на британское правительство.

Военная операция союзников состоялась 29 апреля, уточнили в министерстве обороны Соединенного королевства.

Лондон пояснил, что действие «соответствовало давней политике правительства Великобритании после того, как в ноябре 2023 года хуситы начали свою кампанию нападений, угрожая свободе судоходства в Красном море, нанося удары по международным судам и убивая невинных моряков».

Отмечается, что данная совместная операция была направлена против военных объектов хуситов, где создаются беспилотники - подобные тем, что используются для ударов по кораблям.

«Тщательный анализ разведданных выявил скопление зданий, которые хуситы использовали для производства беспилотников типа тех, что используются для нападения на корабли в Красном море и Аденском заливе, расположенных примерно в пятнадцати милях (около 24 км, - ред.) к югу от Саны», - передали в Минобороны Британии.

На Даунинг-стрит рассказали, что самолеты Королевских Военно-воздушных сил Typhoon FGR4 при поддержке дозаправки в воздухе танкерами «Вояджер» поразили «ряд» этих зданий, используя высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.

Также указывается, что это произошло «после того, как было завершено очень тщательное планирование, чтобы позволить преследовать цели с минимальным риском для гражданского населения или невоенной инфраструктуры».

Контролируемое хуситами телевидение в Йемене сообщало в понедельник, что в результате авиаудара США по центру содержания африканских мигрантов в стране погибло 68 человек, пишет Reuters.

Представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности заявил западным СМИ в понедельник, что американские военные знают о заявлениях о жертвах среди гражданского населения, и проводят свою оценку.

«В качестве дополнительной меры предосторожности, удар был нанесен после наступления темноты, когда вероятность пребывания гражданских лиц в этом районе была еще меньше. Впоследствии все наши самолеты благополучно вернулись», - говорят в британском Минобороны.

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