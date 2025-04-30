Россия ударила по Харькову: в городе масштабные пожары и разрушения 2 30.04.2025, 8:08

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За 30 минут — 16 «прилетов» и почти 40 пострадавших.

Российские оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа «Шахед». В результате атаки разбиты многие жилые дома и больницы. Пострадали почти 40 человек. «Главред» собрал всю информацию о последствиях ударов по Харькову.

Мэр города Игорь Терехов рассказал о том, что в Харькове было зафиксировано 16 «прилетов» по более 10-ти локациям. Под атакой были многоквартирные дома, частные дома, инфраструктурные объекты города. Также пострадала электрическая сеть.

Эта атака была «странной», ведь удары были по разным локациям и по разным районам. В результате атаки было выбито очень много окон.

«Очень большое количество поврежденных домов, особенно частных домов. Только один «прилет» - это разбитые около 10-ти частных жилых домов. Сейчас работают все коммунальные службы и работники ГСЧС по локализации пожаров там, где они возникли. Наши службы работают над восстановлением электроснабжения», - сказал Терехов.

Также известно о том, что в многоквартирном доме, в который попал «Шахед», была заблокирована женщина в собственной квартире на 7-м этаже.

В этом же доме была молодая мама. На момент удара ребенок спал в коридоре, а женщина погрузилась в работе, сидя у окна.

«Я даже не услышала гул «Шахеда», который приближается. Я почувствовала уже взрыв, мне очень в спину ударило стекло. Удар был в балкон рядом с нами», - эмоционально рассказывает женщина.

В Сети появилось видео разбитого ресторана, который также оказался в эпицентре одного из ударов. На кадрах видно выбитые окна, а внутри ресторана все разбито. Одним из наиболее пострадавших помещений была кухня.

В Харьковской прокуратуре отметили, что атака на Харьков происходила в период с 22:00 до 22:30. Враг использовал БПЛА типа «Герань-2». Под ударом были Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский районы города.

«Известно о поврежденных многоквартирных домах, частных домах, гражданских автомобилях и предприятиях. Также повреждены две городские больницы», - сказал начальник управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

В прокуратуре показали последствия ударов по Харькову.

Спасатели отметили, что атака дронами вызвала масштабные пожары и разрушения. В разных частях города возникло 10 пожаров.

«На месте работают спасатели, медики, полиция, волонтеры и коммунальные службы. Продолжаются ликвидация пожаров, разбор завалов и помощь пострадавшим, несмотря на опасность повторных ударов со стороны россиян», - говорится в сообщении.

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