Бои на границе Индии и Пакистана: появились новые подробности 1 30.04.2025, 8:14

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Боевые действия идут в районе Джамму и Кашмира.

Боевые действия на границе Индии и Пакистана начались между военными ядерных держав в районе Джамму и Кашмира.

О ходе боев сообщило индийское издание Times of India.

Высокопоставленный индийский чиновник заявил, что до сих пор перестрелки велись в следующих районах Кашмира: Тутмари Гали, Рампур, Ури, Гурез и Сандербани. Но теперь обстрел начался в Пунче в регионе Джамму.

Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима тишины вдоль линии соприкосновения уже пять дней подряд.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам свободу действий в выборе целей, времени и способе ответа на теракт в Пахалгаме 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

«Наша решимость — нанести сокрушительный удар терроризму», — сказал он.

Напомним, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 28 апреля заявил о неизбежном военном вторжении армии Индии. Пакистан перешел в состояние повышенной готовности.

Военно-морские силы Индии ранее запускали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos, отрабатывая возможный удар по Пакистану.

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