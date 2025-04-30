Бои на границе Индии и Пакистана: появились новые подробности

Бои на границе Индии и Пакистана: появились новые подробности1
- 30.04.2025, 8:14
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Боевые действия идут в районе Джамму и Кашмира.
Боевые действия на границе Индии и Пакистана начались между военными ядерных держав в районе Джамму и Кашмира.
О ходе боев сообщило индийское издание Times of India.
Высокопоставленный индийский чиновник заявил, что до сих пор перестрелки велись в следующих районах Кашмира: Тутмари Гали, Рампур, Ури, Гурез и Сандербани. Но теперь обстрел начался в Пунче в регионе Джамму.
Индия обвиняет Пакистан в нарушении режима тишины вдоль линии соприкосновения уже пять дней подряд.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам свободу действий в выборе целей, времени и способе ответа на теракт в Пахалгаме 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.
«Наша решимость — нанести сокрушительный удар терроризму», — сказал он.
Напомним, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 28 апреля заявил о неизбежном военном вторжении армии Индии. Пакистан перешел в состояние повышенной готовности.
Военно-морские силы Индии ранее запускали противокорабельные крылатые ракеты BrahMos, отрабатывая возможный удар по Пакистану.