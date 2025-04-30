Лукашенко униженно оправдывался на переговорах с Путиным 8 30.04.2025, 8:23

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Диктатор просил не обращать внимания на «негативные высказывания».

В Беларуси «никто ни в коем случае не запрещает георгиевские ленточки», заявил Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Волгограде 29 апреля, передает БелТА.

На встрече с российским диктатором Лукашенко объяснил, что «в Беларуси помимо проводимого по инициативе России шествия «Бессмертного полка», в рамках которого в качестве символики используется георгиевская ленточка, молодежь ранее инициировала ежегодную акцию «Беларусь помнит».

— Когда вы открывали шествие «Бессмертный полк», мы в Беларуси этим путем пошли. Но молодежь параллельно с георгиевскими ленточками и шествием полка [инициировала акцию] «Беларусь помнит». И никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки. Хотя я поинтересовался историей. Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что «ничего плохого» не видит, «если кто-то хочет георгиевскую ленту».

— Кто-то хочет «Беларусь помнит» — эти знаки. Вместе идут. Никто там ничего не делит. Ну кому-то ж надо пошуметь, — добавил Александр Лукашенко.

Он посоветовал Путину «не обращать внимания на отдельные негативные высказывания на этот счет».

— У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока, — заверил Лукашенко.

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