Стало известно, сколько северокорейских солдат ликвидировано на войне в Украине 1 30.04.2025, 8:25

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В Reuters озвучили цифры.

Около 600 северокорейских военнослужащих были убиты на войне России против Украины.

Такое количество назвал южнокорейский законодатель Ли Сон Квун со ссылкой на данные разведывательного агентства, пишет Reuters. Он детализировал, что сейчас потери войск КНДР оцениваются в 4700 человек, «включая около 600 погибших».

«Тела убитых кремированы в Курске, а потом останки привезли в КНДР», - сказал он.

Ли Сон Квун добавил, что с начала года в Северную Корею вернули около 2 тыс. солдат, которые, вероятно, содержатся в изоляции в Пхеньяне.

По данным законодателя, солдаты из КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей. Напомним, всего на стороне россиян воюют примерно 15 тыс. северокорейцев.

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