«Нас более-менее целых девять человек» 30.04.2025, 8:30

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Рассказ пассажира автобуса, попавшего в ДТП под Варшавой.

В белорусских приграничных чатах появились сообщения от людей, ставших свидетелями и участниками серьезного ДТП с участием автобуса, фуры и автомобиля спасателей под Варшавой (Польша), пишет MOST.

«Нас более-менее целых — 9 человек. Никого толком не осмотрели врачи. Забрали только тех, кто с серьезными травмами. Сидим, нас опрашивают полицаи (полицейские. — Прим. ред.)», — написал один из пассажиров, который находился в автобусе. Он сообщил, что ехал по маршруту Минск — Вроцлав.

Белорус также предположил, что водитель автобуса уснул за рулем. «Его увезли на скорой. Я сам спал и проснулся от удара», — уточняет мужчина.

Некоторые пользователи отмечают, что трагедия была ожидаемой из-за бесконечных очередей на границе и чрезмерной нагрузки на водителей.

«Водителей надо в колейке менять, а не стоять им по двое суток в собачьих условиях», — пишут в чате.

«Их и меняют. Потому как проверяется отдых водитель. И за это большие штрафы. В автобусе два водителя — один отдыхает. Тут все четко. Причина в чем-то другом», — парирует другая пользовательница.

Что случилось под Варшавой

Напомним, 29 апреля около 3.00 ночи на развязке в районе аэропорта Шопена автобус съезжал с трассы S2 на S79, врезался в ограждение и перевернулся на бок. В автобусе находились водитель и 26 пассажиров.

Вскоре после этого произошла еще одна авария: грузовик с большой силой врезался в прибывшую на место происшествия пожарную машину.

В результате двух аварий пострадали 17 человек, в том числе водитель грузовика и спасатель. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших пассажиров — граждане Украины. Также среди потерпевших один белорус и один испанец.

О маршруте автобуса официально не сообщалось. На кадрах сюжет TVN24 видно, что за лобовым стеклом автобуса была табличка с названием маршрута «Минск — Брест — Варшава». На автобусе был логотип компании Visit Tour. По данным TVN24, автобус был на украинских регистрационных номерах.

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