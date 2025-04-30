закрыть
30 апреля 2025, среда, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нас более-менее целых девять человек»

  • 30.04.2025, 8:30
  • 1,606
«Нас более-менее целых девять человек»

Рассказ пассажира автобуса, попавшего в ДТП под Варшавой.

В белорусских приграничных чатах появились сообщения от людей, ставших свидетелями и участниками серьезного ДТП с участием автобуса, фуры и автомобиля спасателей под Варшавой (Польша), пишет MOST.

«Нас более-менее целых — 9 человек. Никого толком не осмотрели врачи. Забрали только тех, кто с серьезными травмами. Сидим, нас опрашивают полицаи (полицейские. — Прим. ред.)», — написал один из пассажиров, который находился в автобусе. Он сообщил, что ехал по маршруту Минск — Вроцлав.

Белорус также предположил, что водитель автобуса уснул за рулем. «Его увезли на скорой. Я сам спал и проснулся от удара», — уточняет мужчина.

Некоторые пользователи отмечают, что трагедия была ожидаемой из-за бесконечных очередей на границе и чрезмерной нагрузки на водителей.

«Водителей надо в колейке менять, а не стоять им по двое суток в собачьих условиях», — пишут в чате.

«Их и меняют. Потому как проверяется отдых водитель. И за это большие штрафы. В автобусе два водителя — один отдыхает. Тут все четко. Причина в чем-то другом», — парирует другая пользовательница.

Что случилось под Варшавой

Напомним, 29 апреля около 3.00 ночи на развязке в районе аэропорта Шопена автобус съезжал с трассы S2 на S79, врезался в ограждение и перевернулся на бок. В автобусе находились водитель и 26 пассажиров.

Вскоре после этого произошла еще одна авария: грузовик с большой силой врезался в прибывшую на место происшествия пожарную машину.

В результате двух аварий пострадали 17 человек, в том числе водитель грузовика и спасатель. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших пассажиров — граждане Украины. Также среди потерпевших один белорус и один испанец.

О маршруте автобуса официально не сообщалось. На кадрах сюжет TVN24 видно, что за лобовым стеклом автобуса была табличка с названием маршрута «Минск — Брест — Варшава». На автобусе был логотип компании Visit Tour. По данным TVN24, автобус был на украинских регистрационных номерах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров
Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько