Снята четвертая печать
- Александр Невзоров
- 30.04.2025, 8:34
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Путину было одиноко.
Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград».
«Присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта»
Свершилось: снята «четвертая печать». Она сохраняла закрытым гроб с усатой мразью. С той самой, что подчиняясь своей паранойе безнаказанно превратила в трупы 20 миллионов человек.
Сталин на официальном, государственном уровне возвращен в ранг святынь и скреп.
Его имя отныне - символ «гордости, мужества и героизма».
Долгое время Сталин существовал в полумгле, иногда вылезая в мир в виде блатных татушек и любительских памятников за помойкой.
А сегодня он получил от Путина вполне официальное признание и новую власть над мозгами детей, внуков и правнуков тех людей, которых он уничтожил в лагерях и подвалах.
Понятно, что Путину было одиноко. Его свита, конечно, маньяки, но маньяки мелкотравчатые и тупозубые.
А в лице Виссарионыча у Путина, наконец появился настоящий друг и партнер. Стоит понимать и то, что официализация сталинщины окончательно развяжет руки кремлевскому упырю.
Александр Невзоров, «Телеграм»