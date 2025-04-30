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Снята четвертая печать

  • Александр Невзоров
  • 30.04.2025, 8:34
  • 3,154
Снята четвертая печать
Александр Невзоров

Путину было одиноко.

Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград».

«Присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта»

Свершилось: снята «четвертая печать». Она сохраняла закрытым гроб с усатой мразью. С той самой, что подчиняясь своей паранойе безнаказанно превратила в трупы 20 миллионов человек.

Сталин на официальном, государственном уровне возвращен в ранг святынь и скреп.

Его имя отныне - символ «гордости, мужества и героизма».

Долгое время Сталин существовал в полумгле, иногда вылезая в мир в виде блатных татушек и любительских памятников за помойкой.

А сегодня он получил от Путина вполне официальное признание и новую власть над мозгами детей, внуков и правнуков тех людей, которых он уничтожил в лагерях и подвалах.

Понятно, что Путину было одиноко. Его свита, конечно, маньяки, но маньяки мелкотравчатые и тупозубые.

А в лице Виссарионыча у Путина, наконец появился настоящий друг и партнер. Стоит понимать и то, что официализация сталинщины окончательно развяжет руки кремлевскому упырю.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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