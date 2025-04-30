В CNN появились исповеди китайцев, которые воевали против Украины 1 30.04.2025, 9:00

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Один из них назвал российскую армию посмешищем.

Китаец, который воюет против Украины в рядах армии Российской Федерации, призвал своих сограждан не повторять его ошибок.

В телефонном разговоре 29-летний иностранец рассказал CNN, что до 2018 года был солдатом Народно-освободительной армии Китая, а когда началась полномасштабная война почувствовал «стремление» к службе.

Он уверяет, что не имел никаких политических мотивов - только желание почувствовать «вкус военной жизни» за рубежом.

По словам оккупанта, он мог пойти воевать за Украину, но в Россию ему было легче получить туристическую визу. В 2023 году ему отказало российское Министерство обороны, поскольку он не знал русский, поэтому китаец поехал на Донбасс в составе частной военной компании «Вагнер». Уже в мае 2024 года он подписал годовой контракт с Минобороны и отправился в Бахмут. Иностранец говорит, что контракт предусматривал зарплату в 200 тысяч рублей и дополнительные 50 тысяч за каждый километр продвижения.

Проведя год на фронте, он называет свое решение пойти воевать ошибкой. По словам оккупанта, в окопах он едва мог поднять голову, а после спора с командиром относительно защитного снаряжения, его заперли на 21 день в тесной и темной яме со стальными решетками:

«Я должен сказать правду и предупредить этих иррациональных китайцев - не приезжайте сюда. Вторая армия в мире - это просто посмешище».

Гражданин Китая, который сейчас восстанавливается после полученных на фронте ранений, пожаловался журналистам на условия в российской оккупационной армии. В частности, на некачественное оборудование, неадекватную логистику, жестокое обращение и серьезную коррупцию. Он говорит, что на стороне россиян воюют сотни других китайцев. Большинство его «сослуживцев» пошли на это ради денег, поскольку являются «выходцами из низов».

Другой китайский наемник рассказал журналистам, что зарабатывал в российской армии примерно втрое больше, чем на родине. 37-летний оккупант присоединился к армии РФ в июле 2023 года и провел там год. Он говорит, что не может точно определить причину своего решения, однако деньги не были главным фактором.

По данным CNN, несколько китайцев также воевали на стороне Украины. Издание подтвердило их присутствие в одном из батальонов, однако Сухопутные войска не смогли сообщить их общее количество, поскольку каждое подразделение само набирает бойцов:

«Китайцы воевали по обе стороны этой войны, но тех, кто решил воевать за Украину - и кто в основном считает себя мотивированным идеологией, а не финансами - объединяет одна общая черта: они провели время за пределами Китая».

Журналисты рассказывают историю китайца Джейсона, который переехал в Соединенные Штаты Америки еще в старшей школе. Весной 2023 года он бросил обучение на магистерской программе по компьютерным наукам и поехал во Львов, чтобы вступить в ряды Международного легиона.

Через четыре месяца службы пехотинец подал прошение о переводе в штурмовую роту, однако командир отказал ему из-за подозрений относительно его национальности. Мужчина уже вернулся в США и говорит, что понимает решение командира, потому что «Китай и Россия достаточно близки».

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