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Зеленский: Россияне должны переживать не из-за парада в Москве

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  • 30.04.2025, 9:04
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Зеленский: Россияне должны переживать не из-за парада в Москве

Президент Украины анонсировал новый диалог с США.

Оккупанты должны беспокоиться не о том, как пройдет парад в Москве 9 мая, а о том, что война до сих пор продолжается. Такое заявление сделал вчера поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский. Он также анонсировал новый диалог с США по вопросу ужесточения санкций против РФ.

Глава Украины подчеркнул, что только санкции могут заставить Россию сесть за стол переговоров. По его словам, Кремль должен предпринимать четкие шаги на пути к миру и первый из них — прекращение огня.

Зеленский отметил, что сейчас россияне обеспокоены проведением парада в Москве 9 мая, хотя на самом деле им следует задуматься о том, как завершить войну.

Президент Украины также сообщил, что обсуждал с СНБО новые санкции против РФ. По его словам, они должны быть синхронизированы с санкциями Евросоюза для достижения результата. Кроме того, Киев готовится к новому раунду переговоров с Вашингтоном по поводу усиления санкционного давления со стороны США.

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