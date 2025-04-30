Зеленский: Россияне должны переживать не из-за парада в Москве 3 30.04.2025, 9:04

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Президент Украины анонсировал новый диалог с США.

Оккупанты должны беспокоиться не о том, как пройдет парад в Москве 9 мая, а о том, что война до сих пор продолжается. Такое заявление сделал вчера поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский. Он также анонсировал новый диалог с США по вопросу ужесточения санкций против РФ.

Глава Украины подчеркнул, что только санкции могут заставить Россию сесть за стол переговоров. По его словам, Кремль должен предпринимать четкие шаги на пути к миру и первый из них — прекращение огня.

Зеленский отметил, что сейчас россияне обеспокоены проведением парада в Москве 9 мая, хотя на самом деле им следует задуматься о том, как завершить войну.

Президент Украины также сообщил, что обсуждал с СНБО новые санкции против РФ. По его словам, они должны быть синхронизированы с санкциями Евросоюза для достижения результата. Кроме того, Киев готовится к новому раунду переговоров с Вашингтоном по поводу усиления санкционного давления со стороны США.

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