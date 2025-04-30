Только бы не прилетели марсиане 2 Владимир Халип

30.04.2025, 9:10

3,420

Владимир Халип

Чудесные наступают времена.

Чудесные наступают времена. По случаю морских маневров китайцы высадились вдруг на спорный остров. Или даже риф. Не слишком заметный. Вроде бы всего там каких-то 200 квадратных метров. Или что-то около того. Подумаешь, беда! Но дело в том, что этот неприметный, на первый взгляд, десант вдруг развернул китайский флаг. Естественно, все происходящее было старательно снято на камеру. Похоже, неспроста. Тем более, произошло все это вблизи важнейшего военного форпоста Филиппин. Однако ничего особенного в тот день не случилось.

Так и остался бы, возможно, этот инцидент досадным недоразумением. Время коварное. Тут вокруг такое творится, что на всякие пустяки внимания уже никто не обращает. Конечно, это все нехорошо. Понятное дело, что если началась такая откровенная возня, то этот вроде бы четко помеченный клочок земли китайцы никому не отдадут. Да какая там земля – фактически, риф в океане. Во всяком случае, это не Тайвань. И зачем им понадобилось это что-то, торчащее нелепо из воды? Однако во всем есть свой скрытый смысл. Важно только зацепиться. Потом, если они действительно что-то затеяли, намоют грунт. Будет остров. Проложат взлетную полосу. Возникнет еще одна военная база. Однако несколько дней там было еще тихо.

А в минувшее воскресенье этот скромный островок, Сэнди-Кей из архипелага Спратли, снова вдруг возник на горизонте актуальных новостей. Разыгрался почти тот же вариант внезапных событий. Там высадился десант. Только уже не китайский, а филиппинский. Военные моряки. Береговая охрана. Полиция. Снова развернули флаг. Конечно, на этот раз - филиппинский. Как и во время первой высадки, была проведена детальная видеосъемка всей акции. Единственное, что отличало новый инцидент от предыдущего, это китайский корабль. Он стоял неподалеку от злополучного островка. Похоже, просто наблюдал за происходящим.

Подобные акции филиппинские военные провели в тот же день на островах Сэнди-Кей-1, Сэнди-Кей-2 и Сэнди-Кей-3. Такое получилось в итоге ожерелье. И никаких инцидентов. Вот только там за действиями этого десанта наблюдали уже семь кораблей. Естественно, китайских. Предсказать с точностью, какие последствия будут у этих недвусмысленных ритуалов в такое беспросветное время, пока не решается никто. Ясно только одно – это далеко не случайные инциденты, и без продолжения такие игры не останутся.

Там, на востоке, уже готов взорваться и еще один давно тлеющий конфликт. Две страны с ядерным оружием не исключают возможность большой войны. Пока идут только спорадические перестрелки. Но пограничные переходы закрыты. И кто знает, во что может вылиться этот далеко не локальный инцидент. Во всяком случае, Индия провела пуски ракет, чтобы показать свою готовность к высокоточным наступательным ударам. А министр обороны Пакистана уже заявил, что соседняя страна в таком случае «получит более чем пропорциональный ответ». Регион затаенно ждет, что будет дальше.

О других горячих точках и говорить не приходится. Даже сквозь туман и завесу обычной демагогии вождей нетрудно заметить, что вопреки всем заверениям по этой несчастной планете расползается война. Это же не случайность, что более ста стран в минувшем году увеличили свои военные расходы. В мире они выросли на 9,4 процента, а в Европе, включая Россию, на все 17. Мировые расходы на все это составили 2,72 триллиона долларов. Какая роскошь! Если первые признаки беды никого не беспокоят, почему бы ей не полыхнуть масштабно. Вторая мировая в образе неслыханного бедствия почти забылась. Осталась только безоглядная радость давней победы. И дебильный нынешний клич – «Можем повторить!». Тут и сомневаться нечего, могут попытаться.

Странная сенсация проклюнулась недавно. На неуютном Марсе вдруг обозначилась дыра. Большая. Четкая. Идеальный круг. По общему мнению, инопланетная стихия ни при какой погоде такое чудо вычертить не может. Так что же в итоге? А вот то самое. Может оказаться, что тамошняя цивилизация времен теплых марсианских океанов и благосклонной атмосферы не исчезла без следа после катастрофы, а ушла в пустоты под поверхностью планеты. И ведет постоянный мониторинг суматошных действий своих земных соседей, решая труднейшую задачу. А стоит ли устанавливать контакт с нашей бестолковой популяцией? Вопрос далеко не однозначный.

И даже если сторонников межпланетных отношений там окажется намного больше, и скептикам придется подчиниться большинству, тупик неизбежен. Допустим, они извлекут из своих ангаров какой-то старый звездолет. Заправят его каким-то давним топливом. И, привлеченные искусственным интеллектом и прочими невнятными признаками здешней цивилизации, они к нам непременно прилетят. И земные колдыри их не отпугнут. И даже проклюнется вполне приемлемый контакт. Ничего хорошего в итоге не получится.

Потому что, так или иначе, они узнают вскоре, какие войны полыхают тут на всех материках и в океанах. А еще, вполне возможно, вдобавок докопаются и до информации о том, какую долю всеобщего достояния люди тратят на уничтожение самих себя. Тут уже без вариантов. Гости поспешно смотают удочки, чтобы никогда больше не возвращаться на эту нелепую планету.

И только искусственный интеллект, вполне возможно, будет бежать суматошно следом за уходящим на старт звездолетом, выкрикивая бессмысленные фразы: «Возьмите меня с собой!.. Я тут не останусь!»

Пустые надежды – куда ему деваться?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com