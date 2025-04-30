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Можно ли в Минске купить дешевую капусту?

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  • 30.04.2025, 9:19
Можно ли в Минске купить дешевую капусту?

Журналисты прошлись по магазинам в поисках продукта из пресловутого «борщевого набора».

Две недели назад «Салідарнасць» сделала обзор картошки в магазинах Минска. Картина получилась печальной — главный белорусский овощ, ставший предметом контрабанды, на магазинных полках был «уставший», весь в «глазках» и «бороздках».

А пока контролеры Министерства антимонопольного регулирования и торговли инспектируют овощехранилища на предмет наличия картофеля, мы проверили слова экономиста Сергея Чалого, рассказавшего в одном из последних авторских выпусков о схожих проблемах с капустой:

— Люди пишут: вот ценник на капусту по 1,30 рубля, а самой капусты нет, а в соседнем магазине есть, но уже за 4 рубля за килограмм. То есть за 1,30 почему-то нет, а за 4 почему-то есть — как так получается? Загадка, да?

«Салідарнасць» обошла семь минских магазинов в поисках еще одного продукта из пресловутого «борщевого набора». И вот результат: беларуская белокочанная капуста урожая 2024 года найдена только в одном магазине Минска из шести. Но уже появилась ранняя капуста.

В небольших магазинах «у дома» — «Копеечка» и «Соседи-экспресс» капусты не было вообще. Там были продукты, которыми, в определенной степени можно заменить беларускую белокочанную капусту — это импортные салат «Айсберг» и пекинская капуста.

Но цена у них «кусается» — 7,99 рублей и 7,69 рублей за килограмм соответственно.

В «Green» с пометкой на ценнике «Социально значимый товар» продается капуста белокочанная ранняя из Казахстана — по цене 4,28 рублей за кг. Это дорого, особенно для пенсионеров. Там же продается «Капуста цветная» (фиолетовая) из Узбекистана, на которую цена 9,99 рублей за кг, причем со скидкой.

В «Короне» ранняя белокочанная капуста из Узбекистана продается по цене 4,31 рублей за кг.

Чуть дороже — 4,66 рублей за кг — продают раннюю капусту из того же Узбекистана в «Гиппо».

В крупном «Евроопте» была обнаружена капуста белокочанная ранняя (урожай 2025 г), производитель не указан, цена 3,66 руб. за кг.

И только в магазине «Доброном» «нашлась» выращенная в Беларуси в 2024 году белокочанная капуста по очень привлекательной цене — 1,39 рублей за кг. Правда, выглядит она «так себе».

И для сравнения — цены на капусту в вильнюсской не самой дешевой торговой сети Rimi.

Как видим, тут прошлогодняя капуста по 99 центов. Свежая на скидке — за 1,19 евро.

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