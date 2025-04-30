Царев признал, что Путин провалился 2 30.04.2025, 9:21

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Олег Царев

Предателя рассмешило бахвальство российского пропагандиста.

Война, развязанная Россией против Украины, проиграна. С мечтами о Киеве, Одессе и Львове стоит попрощаться. Об этом откровенно рассказал в интервью российскому пропагандисту бывший украинский политик Олег Царев, который перешел на сторону РФ еще в 2014 году, передает Dialog.UA.

Царева насмешило заявление его собеседника, что РФ может в процессе мирных переговоров захватить Одессу или другой крупный город Украины.

«Если такими темпами (российская армия будет продвигаться - ред.), как сейчас, мне даже не хочется называть, сколько лет надо, чтобы «освободить» всю территорию Украины или хотя бы дойти до Одессы. Это десятки лет. Мир стремительно развивается, все меняется. Так надолго увязнуть в войне будет очень неправильно», - заявил коллаборант.

Он также констатировал, что Путин, развязав войну против Украины, выбрал самый худший сценарий.

«То, что русские начали убивать украинцев и украинцы русских, - это самый худший вариант из тех, что могли быть. Естественно, у нас было большое количество возможностей, чтобы этого не допустить… Наши золотовалютные резервы находятся на Западе, и они до сих пор потратили на эту войну меньше, чем наших денег там сейчас находится… Каток войны катится… Города разрушены. Солдаты, мирные жители с обеих сторон фронта погибают», - констатировал Царев.

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