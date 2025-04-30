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Гол Дембеле принес «ПСЖ» выездную победу над «Арсеналом»

  • 30.04.2025, 9:24
Гол Дембеле принес «ПСЖ» выездную победу над «Арсеналом»
Усман Дембеле

Парижане в шаге от финала.

«ПСЖ» обыграл на выезде «Арсенал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов благодаря раннему голу Усмана Дембеле, пишет betnews.by.

Арсенал — Пари Сен-Жермен — 0:1 (Дембеле, 4).

Дембеле открыл счет в дебюте с передачи Хвичи Кварацхелия. Но француз не доиграл матч в Лондоне из-за травмы. На 70-й минуте его заменил Брэдли Барколя.

В начале второго тайма главный арбитр Славко Винчич отменил гол полузащитника «Арсенала» Микеля Мерино из-за офсайда после вмешательства VAR.

Ответный матч намечен на 7 мая в Париже (22:00).

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