МИД Литвы отверг предложение лукашистов

МИД Литвы отверг предложение лукашистов3
- 30.04.2025, 9:30
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При окончательном решении будет учитываться и санкционная политика Евросоюза.
Министерство иностранных дел Литвы ответило на предложение Белорусской железной дороги возобновить пассажирское сообщение между странами, сообщает литовский новостной портал 15min.
В литовском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не поддерживают идею снова пустить пассажирские поезда между Вильнюсом и Минском.
«МИД в настоящее время не видит предпосылок и оснований для возобновления пассажирских железнодорожных перевозок с Республикой Беларусь», — подчеркнули в министерстве.
Напомним, что решение литовское правительство примет на основе оценок еще нескольких ведомств, включая МВД и Департамент госбезопасности. Учитываться будет и санкционная политика Евросоюза.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С тех пор его так и не восстановили.