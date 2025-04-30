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МИД Литвы отверг предложение лукашистов

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  • 30.04.2025, 9:30
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МИД Литвы отверг предложение лукашистов

При окончательном решении будет учитываться и санкционная политика Евросоюза.

Министерство иностранных дел Литвы ответило на предложение Белорусской железной дороги возобновить пассажирское сообщение между странами, сообщает литовский новостной портал 15min.

В литовском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не поддерживают идею снова пустить пассажирские поезда между Вильнюсом и Минском.

«МИД в настоящее время не видит предпосылок и оснований для возобновления пассажирских железнодорожных перевозок с Республикой Беларусь», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что решение литовское правительство примет на основе оценок еще нескольких ведомств, включая МВД и Департамент госбезопасности. Учитываться будет и санкционная политика Евросоюза.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Литвой и Беларусью было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. С тех пор его так и не восстановили.

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