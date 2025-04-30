ВСУ контратаковали и продвинулись на Донбассе
- 30.04.2025, 9:33
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В ISW назвали направление.
Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля.
ВСУ продвинулись вдоль улицы Центральной в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Со ссылкой на российских военных пропагандистов отмечается, что ВСУ контратаковали вблизи Березовки (к юго-западу от Торецка).
Кроме того, российские и украинские источники ISW сообщили о продолжении боевых действий в Курской области 29 апреля на фоне усилий путинской армии вытеснить ВСУ из региона.
Уточняется, что Силы обороны Украины продолжают действовать в неопределенных приграничных районах Курской области. Российские блогеры утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Поповки, в Грайворонском районе и в неопределенных районах вдоль границы Курской и Белгородской областей.
В то же время войска РФ недавно продвинулись в Белгородской области. Согласно геолокационным кадрам, россияне продвинулись в полях к западу от Демидовки.
Также российские захватчики недавно продвинулись на севере Сумской области. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части н.п. Беловоды.
Вместе с тем российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают опубликованные 29 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от Шевченко (к югу от Покровска).
Также российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 апреля, показывают, что россияне продвинулись вдоль трассы H-15 Курахово - Запорожье, к западу от Константинополя, а также к северу и северо-западу от Разлива.
В ISW добавили, что недавно российские оккупанты продвинулись в направлении Великой Новоселки. Как показывают обнародованные 20 апреля геолокационные кадры, россияне продвинулись на северной части Свободного поля.