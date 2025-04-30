Один из банков потребовал от белорусов рассказать о поездках за границу 3 30.04.2025, 9:45

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Иначе карточки могут быть заблокированы.

«Альфа-Банк» попросил клиентов сообщать о поездках за границу. Это объяснили дополнительной защитой от блокировки карты, если по ней зафиксируют «подозрительные операции».

Уведомление с таким предупреждением клиенты заметили в приложении «Альфа банка». Клиентам предложили сообщать в банк о поездках за границу, чтобы не было блокировок «из-за подозрительных операций».

В банке объяснили, что это дополнительная защита от блокировки, если по карте начнутся нехарактерные списания.

Специалисты пояснили, что это связано с возможными случаями мошенничества — их немалая часть совершается из-за границы или в интернете. Поэтому большинство случаев блокировки карт связано с проведением операций за рубежом.

— Если по картам начинают происходить нехарактерные списания, операции могут быть приостановлены до разбирательства. В этом случае банк оперативно связывается с клиентом и уточняет, он ли проводил операции, чтобы исключить факты мошенничества.

Если клиенты выезжают за пределы страны (например, на отдых), «Альфа банк» рекомендует предупредить об этом.

— В этом случае мы фиксируем информацию о стране нахождения и датах пребывания, что позволяет максимально точно квалифицировать транзакции и не беспокоить человека на отдыхе.

Если случилось так, что карту заблокировали, банк советует связаться с контакт-центром через чат в мобильном приложении INSNC или чат-бот в Telegram — специалисты помогут разобраться в ситуации.

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