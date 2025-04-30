Рубио назвал условие, при котором США выйдут из переговорного процесса

Рубио назвал условие, при котором США выйдут из переговорного процесса5
- 30.04.2025, 9:47
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При этом в Госдепе не уточнили четких сроков.
Госсекретарь США Марко Рубио вновь заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по войне в Украине, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс. В пресс-службе Госдепа США озвучили заявление Рубио относительно переговорного процесса, сообщает ресурс Dialog.UA.
Уже пришло время, когда и Украина, и РФ должны выложить на стол конкретные предложения по прекращению огня, заявил Рубио.
По его словам, именно после этого президент США примет решение о дальнейших действиях. Если прогресс в этом вопросе не будет заметен, Вашингтон готов отказаться от роли посредника.
При этом в Госдепе не уточнили четких сроков, когда Киев и Москва должны представить Вашингтону свои предложения. Однако известно, что они должны включать не кратковременное, а долгосрочное перемирие.
В начале текущей недели Рубио отметил, что эта неделя будет важной для принятия решения США относительно участия в переговорном процессе.
Украинские и европейские чиновники серьезно опасаются, что Трамп может выйти из переговоров, а Путин воспримет это как молчаливое согласие на новую агрессию.