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Операция «Янукович»: Как Россия хотела вернуть беглого президента

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  • 30.04.2025, 9:59
  • 2,884
Операция «Янукович»: Как Россия хотела вернуть беглого президента
Виктор Янукович

Москва готовила политическую операцию перед вторжением.

Россия готовила политическую операцию по возвращению бывшего президента Виктора Януковича к власти. По замыслу, это должно было создать иллюзию «законного» восстановления режима.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генерал-майор Илья Павленко.

Одновременно с подготовкой военного вторжения Россия реализовывала и политический сценарий - с возвращением к власти Виктора Януковича.

По его словам, Янукович находился в Беларуси, а в Киеве начали судебный процесс относительно возможного признания его легитимным президентом.

«Суд начал рассмотрение этого вопроса и ушел в совещательную комнату. Это означало, что в любой момент судья может возобновить судебное заседание и сказать, что Янукович действительно сейчас является легитимным президентом», - подчеркнул Павленко.

Так Россия могла использовать эту ситуацию для демонстрации миру, что в Украине якобы произошел «переворот», и оправдать свою агрессию попыткой «восстановить законную власть».

Кроме того, по словам Павленко, Москва надеялась, что руководство Украины сбежит из страны.

Президенту Владимиру Зеленскому звонили с призывами покинуть Киев.

«Кстати, нельзя исключать, что россияне сами же провели такую операцию: связались с кем-то из западных руководителей и сказали «дайте ему убежище, эвакуируйте, потому что мы не хотим его убивать» или что-то вроде этого», - предположил генерал-майор.

В марте 2023 года сообщалось, что бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича будут судить за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Летом того же года в суд был направлен обвинительный акт в отношении беглого президента Виктора Януковича за захват государственной власти в 2010 году.

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