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Новый японский электропикап станет доступной альтернативой Tesla Cybertruck

  • 30.04.2025, 10:12
Новый японский электропикап станет доступной альтернативой Tesla Cybertruck

Авто показали на шоу в Бирмингеме.

На автошоу в Бирмингеме презентовали первый японский электропикап. Новый Isuzu D-Max EV поступит в продажу в начале 2026 года и будет значительно доступнее Tesla Cybertruck.

Об электрическом пикапе Isuzu рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Isuzu D-Max EV оснастили двухмоторной полноприводной установкой на 190 л. с. и 325 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,1 с, а его максимальная скорость ограничена на 130 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 66,9 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 263 км. Зарядить ее в быстром режиме (мощностью 50 кВт) на 80% можно за час.

Пикап Isuzu D-Max EV внешне почти не отличается от дизельной модификации — его выдает лишь голубой декор. Электрокар предложат в вариантах с удлиненной двухдверной и четырехдверной кабиной. Грузоподъемность — 1 тонна, также можно буксировать 3,5-тонный прицеп.

Новый Isuzu D-Max EV сохранил неплохие внедорожные качества. Его клиренс составляет 210 мм, угол въезда — 30,5°, а съезда — 24,2°. Авто может преодолевать броды глубиной до 600 мм.

Базовая комплектация Isuzu D-Max EV включает диодные фары, 18-дюймовые диски, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, парктроник, акустику с 6 динамиками и 8-дюймовый тачскрин. Топовый вариант добавляет более крупный 9-дюймовый дисплей, более мощную аудиосистему и подогрев кресел.

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