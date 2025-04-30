Захарова устроила истерику после громкого заявления Зеленского 2 30.04.2025, 10:16

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Мария Захарова

Парад в Москве под вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина настаивает на необходимости четких действий для завершения войны.

Как подчеркнул глава украинского государства, первым шагом к этому должно стать безусловное и полное прекращение огня, пишет «Главред».

«Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну», - добавил он.

В то же время, о том, что в РФ серьезно переживают по поводу запланированного в Москве парада 9 мая, также пишет глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он обратил внимание на то, что армия РФ запускает ударные беспилотники по Украине не только ночью, но даже днем.

«А парад Путина все ближе, за который он так боится. Лучше бы полностью прекратил огонь», - написал Коваленко.

Представитель МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на заявление Зеленского. При этом в ее воспаленном мозгу слова президента Украины якобы являются «прямым доказательством террористической политики Киева».

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