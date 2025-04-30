«Это была жесть, подростки по головам шли» 30.04.2025, 10:22

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В Могилеве стояла огромная очередь.

В выходные у кинотеатра Starlight в Могилеве собралась большая толпа — местные жители пришли на акцию с участием блогеров и бесплатной шаурмой. Планировалось раздать 100 порций, но желающих оказалось значительно больше. Жительница города показала видео с места событий, пишет «Зеркало».

Автор видео рассказала, что ситуация у кинотеатра Starlight в Могилеве едва не вышла из-под контроля из-за огромной толпы: «Это просто был треш, организации никакой, чуть не затоптали один другого!» — пожаловалась она.

По ее словам, давка началась после объявления о бесплатной раздаче 100 порций шаурмы: «Это была жесть, подростки по головам шли, чтобы получить шаурму».

Женщина отметила, что далеко не все пришли ради еды: «Там больше не голодные были, а подростки хотели встречи и фото с блогерами. Все было бы нормально, если бы все это грамотно организовали».

В комментариях многие раскритиковали акцию и ее участников, однако были и те, кто жалел, что «пропустил такое»:

«Каким нужно быть голодным, чтоб пойти на такое ради какого-то лаваша. Жесть. Это массовое скопление даже опасно для жизни».

«Типичная ситуация, когда люди готовы душиться и тратить три часа, чтобы сэкономить 5 рублей. Уже видели такое с мороженым, пиццей и т. д.».

«Было 100 штук бесплатно, а приперлось 1000».

«Это что, столько голодных? Мне стыдно за Могилев».

«Значит, нужно наказать тех, кто так пошутил над детишками».

«На халяву и уксус сладкий».

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