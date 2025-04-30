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«Вот это нас рвануло! Мы – бомжи»

  • 30.04.2025, 10:35
«Вот это нас рвануло! Мы – бомжи»

Оккупант показал свои позиции после точного удара Сил обороны Украины.

После точного удара украинского дрона российские оккупанты остались буквально ни с чем. В сети появилось видео, снятое одним из захватчиков сразу после атаки.

На кадрах полностью уничтожен лагерь захватчиков. Ролик опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Один из российских военных жалуется, что все сгорело – от личных вещей до оружия. По словам оккупанта, пострадала и находившаяся на позициях химическая лаборатория.

Цитата из видео: «Горим, мама родная! Все сюда обломки прилетели, вот это нас рвануло… Там химики – и они сгорели. Где мы будем жить сейчас? Мы – бомжи!».

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