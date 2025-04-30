«Вот это нас рвануло! Мы – бомжи» 30.04.2025, 10:35

Оккупант показал свои позиции после точного удара Сил обороны Украины.

После точного удара украинского дрона российские оккупанты остались буквально ни с чем. В сети появилось видео, снятое одним из захватчиков сразу после атаки.

На кадрах полностью уничтожен лагерь захватчиков. Ролик опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

Один из российских военных жалуется, что все сгорело – от личных вещей до оружия. По словам оккупанта, пострадала и находившаяся на позициях химическая лаборатория.

Цитата из видео: «Горим, мама родная! Все сюда обломки прилетели, вот это нас рвануло… Там химики – и они сгорели. Где мы будем жить сейчас? Мы – бомжи!».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com