«Вот это нас рвануло! Мы – бомжи»
- 30.04.2025, 10:35
Оккупант показал свои позиции после точного удара Сил обороны Украины.
После точного удара украинского дрона российские оккупанты остались буквально ни с чем. В сети появилось видео, снятое одним из захватчиков сразу после атаки.
На кадрах полностью уничтожен лагерь захватчиков. Ролик опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.
Один из российских военных жалуется, что все сгорело – от личных вещей до оружия. По словам оккупанта, пострадала и находившаяся на позициях химическая лаборатория.
Цитата из видео: «Горим, мама родная! Все сюда обломки прилетели, вот это нас рвануло… Там химики – и они сгорели. Где мы будем жить сейчас? Мы – бомжи!».