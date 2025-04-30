Цены на нефть приближаются к трехлетнему минимуму 1 30.04.2025, 10:42

В Reuters оценили последствия пошлин Трампа.

Цены на нефть продолжили снижение в среду, 30 апреля, и ожидается самое большое месячное падение за более чем три года, поскольку мировая торговая война ухудшила перспективы спроса на топливо, а также есть опасения относительно роста предложения.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 72 цента, или 1,12%, до 63,53 доллара за баррель. Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate уменьшились на 70 центов, или 1,16%, до 59,71 доллара за баррель.

В этом месяце цены на нефти Brent и WTI потеряли 15% и 16% соответственно, что является самым большим процентным падением с ноября 2021 года.

Оба показателя резко снизились после объявления президентом США Дональдом Трампом 2 апреля о введении тарифов на весь импорт из США. Затем они еще больше упали до четырехлетнего минимума, поскольку Китай ответил собственными пошлинами на импорт из США, что разожгло торговую войну между двумя странами-ведущими потребителями нефти.

Согласно опросу Reuters, тарифы Трампа на импорт в США сделали вероятным сползание мировой экономики в рецессию в этом году.

Как показал опрос, в апреле активность на заводах в Китае сократилась самыми быстрыми темпами за 16 месяцев.

Беспокойство относительно спроса на фоне торговой войны повлияло на настроения инвесторов, заявил старший стратег по сырьевым товарам банка ANZ Дэниел Хайнс. «Существуют также опасения, что недавнее укрепление экономических данных США было лишь временным из-за накопления запасов перед введением тарифов, которые сейчас, похоже, снижаются», — добавил он.

Потребительское доверие в США упало почти до пятилетнего минимума в апреле из-за роста беспокойства по тарифам, показали данные, опубликованные во вторник.

Недавние признаки деэскалации торговых войн, включая пару указов, подписанных Трампом, чтобы смягчить удар от своих автомобильных тарифов, несколько ослабили беспокойство среди мировых инвесторов.

Однако аналитики считают, что рынок нефти будет оставаться под давлением, поскольку администрация Трампа продолжает отдавать приоритет более низким ценам на нефть для контроля инфляции.

Цены на нефть также были подорваны опасениями относительно роста предложения со стороны Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, известной как ОПЕК+.

Несколько членов ОПЕК+ предложат увеличить добычу второй месяц подряд в июне, сообщили источники на прошлой неделе. Группа встретится 5 мая, чтобы обсудить планы добычи.

Что касается предложения, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,8 миллиона баррелей, сообщили во вторник источники на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти.

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